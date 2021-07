Juventus | sabato 24 luglio amichevole contro il Cesena | vietato l’accesso al pubblico

(Di martedì 20 luglio 2021) Lagiocherà inil24alle ore 18. E’ questo il primo impegno stagionale della nuova era targata Massimiliano Allegri. Si scenderà in campo alla Continassala squadra che milita in Serie C ma nel rispetto dei protocolli vigenti non sarà consentitodel: “Nel rispetto dei protocolli in vigore e data la capienza limitata della struttura, non sarà accessibile al”, annuncia la società bianconera. SportFace.

Advertising

SPalermo91 : RT @romeoagresti: La prima amichevole pre-campionato della #Juventus verrà disputata alla Continassa questo sabato contro il #Cesena alle 1… - dan_ceres : RT @romeoagresti: La prima amichevole pre-campionato della #Juventus verrà disputata alla Continassa questo sabato contro il #Cesena alle 1… - AngeloMawutor : RT @romeoagresti: La prima amichevole pre-campionato della #Juventus verrà disputata alla Continassa questo sabato contro il #Cesena alle 1… - gabryjuve_89 : RT @romeoagresti: La prima amichevole pre-campionato della #Juventus verrà disputata alla Continassa questo sabato contro il #Cesena alle 1… - ForzaJuveEN : RT @romeoagresti: La prima amichevole pre-campionato della #Juventus verrà disputata alla Continassa questo sabato contro il #Cesena alle 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sabato

Tuttosport

La Juve incontrerà in amichevole il Cesena alla Continassaprossimo. Prima uscita stagionale per la squadra di Allegri Prima uscita stagionale della24 luglio. I bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno il Cesena alla Continassa come comunicato dal club bianconero. "Avversario della Prima Squadra maschile,24 luglio ...TORINO - Tutto pronto per il primo impegno in amichevole della. Il primo test match dell' Allegri bis, infatti, sarà disputato24 luglio alle ore 18.00 contro il Cesena , squadra che milita in Serie C. La partità si giocherà allo...(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Sarà il Cesena la prima avversaria di Massimiliano Allegri nella sua nuova avventura alla guida della Juventus: i bianconeri, infatti, affronteranno la squadra che milita in ...La squadra bianconera del nuovo corso col suo tecnico di ritorno, priva di moltissimi titolari, giocherà la prima amichevole contro i romagnoli. Occhi puntati su Dybala.