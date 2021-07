Juventus-Pjanic, arrivano conferme: il like che avvicina al ritorno (Di martedì 20 luglio 2021) La Juventus punta senza mezzi termini al ritorno di Miralem Pjanic, l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri può favorire la trattativa. Il bosniaco non si è ambientato al meglio al Barcellona, non è mai riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Il classe 1990 è dotato di una classe sopra la media, l’esperienza più importante è stata proprio quella con la maglia bianconera. Pjanic è un pupillo di Allegri, la coppia adesso potrebbe tornare a riabbracciarsi. La Vecchia Signora ha deciso di puntare tutto sul centrocampo per rinforzare la rosa, è stato il punto debole dell’ultima stagione. Il primo nome in cima alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 luglio 2021) Lapunta senza mezzi termini aldi Miralem, l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri può favorire la trattativa. Il bosniaco non si è ambientato al meglio al Barcellona, non è mai riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Il classe 1990 è dotato di una classe sopra la media, l’esperienza più importante è stata proprio quella con la maglia bianconera.è un pupillo di Allegri, la coppia adesso potrebbe tornare a riabbracciarsi. La Vecchia Signora ha deciso di puntare tutto sul centrocampo per rinforzare la rosa, è stato il punto debole dell’ultima stagione. Il primo nome in cima alla ...

