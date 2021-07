Juventus, nuovo obiettivo a centrocampo insieme a Locatelli (Di martedì 20 luglio 2021) La Juventus tenterà l’affondo decisivo su Locatelli già nelle prossime ore. Apertura totale del Sassuolo, pronto ad accettare Dragusin come contropartita tecnica. I bianconeri potrebbe puntare anche sull’arrivo di un altro centrocampista Il calciomercato della Juventus aprirà le sue danze con l’affondo reale e concreto su Locatelli. La trattativa è pronta a decollare dopo l’ok Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 luglio 2021) Latenterà l’affondo decisivo sugià nelle prossime ore. Apertura totale del Sassuolo, pronto ad accettare Dragusin come contropartita tecnica. I bianconeri potrebbe puntare anche sull’arrivo di un altro centrocampista Il calciomercato dellaaprirà le sue danze con l’affondo reale e concreto su. La trattativa è pronta a decollare dopo l’ok Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - Gazzetta_it : La Juwembley al via col nuovo Allegri e la spinta degli Euroeroi - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - misto_gol : @FranzJuve37 @Boboj29 Il Griezmann del Barcellona ha lasciato lo stesso segno che ha lasciato Pjaca nella Juventus.… - LALAZIOMIA : Serie A: Juventus di nuovo favorita, l’Inter è a quota 3,50 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovo Juventus: nuova chance per i giocatori tornati dai prestiti? ... Mattia De Sciglio e Marko Pjaca : se alla fine fossero loro i nuovi acquisti della Juventus 2021 - ... Il nuovo direttore sportivo Federico Cherubini qualche settimana fa a tal riguardo è stato chiaro. ...

CMIT TV | TG mercato e Speciale Ritiri: RIVEDI la DIRETTA! Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con le ultime sui ritiri e ...a celebrare la Nazionale campione d'Europa e vi daremo tutte le ultime di mercato di Inter e Juventus ...

Juve, nuovo colpo belga per il vivaio! Tuttosport Maestro di ‘Pjanic’, nuova sinfonia alla Juventus Missione riscatto. La Juventus non può permettersi un nuovo passo falso, si tratta della squadra più importante in Italia e quella che ha portato in alto i colori italiani anche in Champions League ne ...

Scambio Griezmann-Dybala con la Juve: sarebbe questa l'idea del Barça Difficile lo scambio Griezmann-Saul con l'Atletico Madrid, e allora il Barcellona potrebbe proporre alla Juventus il francese in cambio di Dybala ...

