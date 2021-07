Juventus, nuovo colpo in prospettiva: vicino il giovane attaccante (Di martedì 20 luglio 2021) Juventus – Oltre a rinforzare l’organico della prima squadra con innesti d’esperienza e qualità che serviranno a puntellare una rosa che la scorsa stagione ha mostrato non poche defayance, Cherubini è proiettato anche al futuro, avallando alcuni colpi giovani e di prospettiva. Ha il futuro dalla sua parte l’esterno norvegese Alias Solberg, per il quale la Juventus ha trovato l’accordo con l’Ullensaker/Kisa. Juventus, nuovo colpo per l’Under23 Il diciassettenne, che ha avuto già modo di mettersi in mostra nonostante la giovane età, era da tempo nel mirino della Vecchia ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 luglio 2021)– Oltre a rinforzare l’organico della prima squadra con innesti d’esperienza e qualità che serviranno a puntellare una rosa che la scorsa stagione ha mostrato non poche defayance, Cherubini è proiettato anche al futuro, avallando alcuni colpi giovani e di. Ha il futuro dalla sua parte l’esterno norvegese Alias Solberg, per il quale laha trovato l’accordo con l’Ullensaker/Kisa.per l’Under23 Il diciassettenne, che ha avuto già modo di mettersi in mostra nonostante laetà, era da tempo nel mirino della Vecchia ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovo CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Atalanta interessata al turco Demiral ... ATALANTA SU DEMIRAL In questa finestra di calciomercato la dirigenza della Juventus è impegnata su ... I rumors rivelano che il calciatore sarebbe pronto a mettersi agli ordini del nuovo allenatore ...

'De Ligt? Scusa Van Basten ma ti sbagli' Quando De Ligt è arrivato in Italia, io lo definii il nuovo Barzagli. Perché Andrea era bravo a zona e in marcatura, veloce, abile nei duelli e di testa, efficace nella prima costruzione. De Ligt non ...

Juve, nuovo colpo belga per il vivaio! Tuttosport Calciomercato Juventus, parla l’agente del calciatore: «Non c’è trattativa» La trattativa che dovrà portare Locatelli alla Juventus si arricchisce di un nuovo mistero. Parla D'Amico, il procuratore del giovane Fagioli ...

Calciomercato Juventus, tentativo del Barcellona | Scambio stellare Dalla Francia, però, rivelano come il numero ’10’ bianconero potrebbe essere inserito in un clamoroso scambio col Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, i blaugrana avrebbero con ...

