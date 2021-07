Juventus, Griezmann obiettivo concreto: scambio col Barcellona (Di martedì 20 luglio 2021) La Juventus starebbe seriamente pensando ad Antoine Griezmann. Il calciatore piace tantissimo alla dirigenza bianconera e il Barcellona vorrebbe cederlo per una questione relativa all’ingaggio, che pesa troppo sulle casse blaugrana. Stando a quanto riferito dall’Equipe, i bianconeri starebbero ragionando col Barcellona per un clamoroso scambio di mercato, che, però, potrebbe accontentare entrambi i club, alla ricerca di rinforzi. Juventus, Griezmann obiettivo concreto Dopo le voci di ieri provenienti dalla Spagna, arrivano le ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 luglio 2021) Lastarebbe seriamente pensando ad Antoine. Il calciatore piace tantissimo alla dirigenza bianconera e ilvorrebbe cederlo per una questione relativa all’ingaggio, che pesa troppo sulle casse blaugrana. Stando a quanto riferito dall’Equipe, i bianconeri starebbero ragionando colper un clamorosodi mercato, che, però, potrebbe accontentare entrambi i club, alla ricerca di rinforzi.Dopo le voci di ieri provenienti dalla Spagna, arrivano le ...

