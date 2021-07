Juve Stabia | il ds Rubino si presenta e spiega il mercato delle vespe | “Stagione impegnativa”

(Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di(Na) – Lasi affida a Raffaeleper allestire la rosa da consegnare nelle mani di Walter Alfredo Novellino. Il neo direttore sportivoè statoto ufficialmente quest’oggi. A fare gli onori di casa Alfredo Todaro, amministratore del club di Castellammare di. Prime parole – E’ un onore per me è un privilegio, so benissimo dove stono. Ho vissuto sulla mia pelle tante esperienze belle e brutte in questo stadio, contro questa società. Oggi mi trovo dall’altro lato in ...

Il ragazzo ritrova il suo mèntore Fabio Caserta, che sa bene come utilizzarlo, per averlo avuto già per due stagioni allae l'anno scorso a Perugia.Il difensore Bianconi, reduce dalla D vinta col Gozzano, si trasferisce all'Ancona - Matelica che oggi ha ufficializzato il centrocampista classe 2001 Iannoni la scorsa stagione alla. ...La piazza è fantastica, voglio calciatori che abbiamo fame e voglia di venire a Castellammare di Stabia. Il mister lo conoscete, è un ambizioso. Il mix tra giocatori over e under è fondamentale per la ...Il presidente Pietro Sciotto lavora al Messina del domani. L’obiettivo è “strutturare meglio la società, migliorarla e adeguarla al professionismo, per assicurarle un futuro serio e duraturo”, come ha ...