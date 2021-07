Juve - Pjanic, maratona estiva per il ritorno. E lui manda segnali (Di martedì 20 luglio 2021) La strada che riporta Miralem Pjanic a Torino è lunga: lo sa il bosniaco, lo sa la Juventus e lo stesso Barcellona. Ciò nonostante, il dialogo è stato avviato, perché tutti hanno interesse che la ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 luglio 2021) La strada che riporta Miralema Torino è lunga: lo sa il bosniaco, lo sa lantus e lo stesso Barcellona. Ciò nonostante, il dialogo è stato avviato, perché tutti hanno interesse che la ...

Advertising

tvdellosport : ?? #Juve, #Locatelli non esclude #Pjanic Proseguono i contatti tra la #Juve e #Locatelli, ma un accordo con il… - Gazzetta_it : Juve, maratona estiva per il ritorno di Pjanic. Intanto Miralem manda segnali #Pjanic - AndreaFumagal16 : @eleonora_trotta Eleonora buongiorno… intorno alla Juve non gira un nome oltre alla trattativa Locatelli e il possi… - AleTaver_ : RT @GiGiglio99: Allegri quando la Juve prenderà solo Pjanic: - GiGiglio99 : Allegri quando la Juve prenderà solo Pjanic: -