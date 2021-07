Juve | amichevole contro il Cesena sabato 24 luglio

Advertising

Laincontrerà inil Cesena alla Continassa sabato prossimo. Prima uscita stagionale per la squadra di Allegri Prima uscita stagionale della Juventus sabato 24 luglio. I bianconeri di ...TORINO - Tutto pronto per il primo impegno indella Juventus . Il primo test match dell' Allegri bis, infatti, sarà disputato sabato 24 luglio alle ore 18.00 contro il Cesena , squadra che milita in Serie C. La partità si giocherà allo ...Si chiuderà con un'amichevole di assoluto prestigio la fase iniziale di preparazione del Cesena che, prima di raggiungere Acquapartita, sede del ritiro estivo saranno ospiti ...La squadra bianconera del nuovo corso col suo tecnico di ritorno, priva di moltissimi titolari, giocherà la prima amichevole contro i romagnoli. Occhi puntati su Dybala.