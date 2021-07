Justin Bieber e Hailey Baldwin “mom and dad”: caccia al pancino tra i look sexy (Di martedì 20 luglio 2021) Quando hai 183 milioni di follower ogni cosa che scrivi e ogni foto che pubblichi viene analizzata al microscopio. E’ il caso di Justin Bieber che, con tre semplici parole su Instagram, ha creato un gran fermento. “Mom and Dad” è la caption usata dal cantante canadese a corredo di una foto in bianco e nero, dove è ritratto insieme alla moglie, Hailey Baldwin. Mamma e papà. Poche sillabe che hanno fatto subito il giro del mondo. Gli auguri del follower 24enne dal corpo perfetto e dal ventre piattissimo, Hailey Baldwin è una modella richiestissima. Con il suo fisico ci vorrebbero settimane ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 20 luglio 2021) Quando hai 183 milioni di follower ogni cosa che scrivi e ogni foto che pubblichi viene analizzata al microscopio. E’ il caso diche, con tre semplici parole su Instagram, ha creato un gran fermento. “Mom and Dad” è la caption usata dal cantante canadese a corredo di una foto in bianco e nero, dove è ritratto insieme alla moglie,. Mamma e papà. Poche sillabe che hanno fatto subito il giro del mondo. Gli auguri del follower 24enne dal corpo perfetto e dal ventre piattissimo,è una modella richiestissima. Con il suo fisico ci vorrebbero settimane ...

