Judy Greer e Brec Bassinger star del film LA Bound

Advertising

afnewsinfo : Judy Greer: età, instagram e film con la nota attrice americana - cinemaniaco_fb : ?????????????? Judy Greer: età, instagram e film con la nota attrice americana -

Ultime Notizie dalla rete : Judy Greer

Movieplayer.it

TRAMA : Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen () e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle ...Henry's Crime , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film commedia del 2010 di Malcolm Venville, con Keanu Reeves, Bill Duke,, Danny Hoch, James Caan e Vera Farmiga. Delitto ...Le attrici Judy Greer e Brec Bassinger saranno le protagoniste del film LA Bound, scritto e diretto da Chris McGowan. Judy Greer e Brec Bassinger saranno le protagoniste del film LA Bound, un progetto ...La rivista Total Film Magazine ha scelto l'attesissimo horror Halloween Kills, in uscita il prossimo ottobre, per la copertina del prossimo numero.