Jeff Bezos inaugura il turismo spaziale

(Di martedì 20 luglio 2021) 20 luglio, 52 anni dopo la Luna, nasce il. Chissà se Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Mike Collins avessero immaginato che cosa sarebbe accaduto mezzo secolo e due anni dopo la loro impresa. Ma uno di loro, Buzz Aldrin, la diretta tv e streaming dell'evento storico di oggi è riuscito comunque a seguirlo. Storico perché New Shepard, la capsula di Blue Origin che oggi pomeriggio ora italiana ha portato fino a 351.210 piedi, 107,048 km d'altezza, il fondatore dell'azienda, suo fratello Mark, il diciottenne Oliver Daemon e la decana del volo Wally Funk, ha stabilito alcuni primati. Questa missione, ...

La partenza del primo volo suborbitale con equipaggio della compagnia Blue Origin. A bordo il magnate Jeff Bezos - Jeff Bezos turista spaziale: pronto il volo nello spazio a bordo del razzo New Shepard - È stato effettuato il primo volo suborbitale della #BlueOrigin - Jeff Bezos ha compiuto la sua prima missione nello spazio a bordo della navicella New Shepard.

ha quindi superato il 'rivale' Richard Branson di circa 20 Km. Inizia l'era del turismo spaziale La VSS Unity di Virgin Galactic ha raggiunto un'altitudine di 86 Km che, secondo Blue Origin, Jeff Bezos ha superato l'inizio dello spazio – quella linea di Kármán a 100 chilometri di altezza che segna, appunto, il convenzionale "confine" – e dopo aver toccato un'altitudine di 350mila piedi