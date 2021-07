Jeff Bezos e il viaggio spaziale: tutto quello che c’è da sapere – DIRETTA VIDEO (Di martedì 20 luglio 2021) Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è pronto a volare nello spazio. Bezos farà infatti parte dell’equipaggio che partirà alla volta del cielo con il razzo New Shepard, che prende il nome dal primo americano nello spazio, Alan Shepard. Il miliardario 57enne sarà affiancato da suo fratello Mark, 53 anni, lo studente di fisica Oliver Daemon, 18 anni, e Wally Funk, 82 anni. Il veicolo spaziale è stato costruito dalla società Blue Origin, di proprietà di Jeff Bezos, e ha come obiettivo quello di aumentare ancora di più l’interesse verso il turismo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 luglio 2021) Il fondatore di Amazon,, è pronto a volare nello spazio.farà infatti parte dell’equipaggio che partirà alla volta del cielo con il razzo New Shepard, che prende il nome dal primo americano nello spazio, Alan Shepard. Il miliardario 57enne sarà affiancato da suo fratello Mark, 53 anni, lo studente di fisica Oliver Daemon, 18 anni, e Wally Funk, 82 anni. Il veicoloè stato costruito dalla società Blue Origin, di proprietà di, e ha come obiettivodi aumentare ancora di più l’interesse verso il turismo ...

RaiNews : Il decollo è previsto per le ore 15:00 (ora italiana) con a bordo 4 persone #Bezos #BlueOrigin - Link4Universe : Ha 82 anni ed andrà oggi nello spazio come invitata di Jeff Bezos per il primo storico volo della New Shepard! Ha c… - Corriere : Jeff Bezos turista spaziale: pronto il volo nello spazio a bordo del razzo New Shepard - framontesanto84 : RT @Corriere: Missione Blue Origin, il lancio nello spazio di Jeff Bezos - tommaso04398653 : RT @MariangelaPira: Inizia lo streaming sul volo di Bezos Lancio atteso in 90 minuti -