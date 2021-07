Jeep Wrangler - Futuro elettrico, tra droni e guida autonoma in off-road - VIDEO (Di martedì 20 luglio 2021) La Jeep ha avuto un ruolo importante nell'EV Day del gruppo Stellantis. Oltre a spegnere 80 candeline e confermare l'espansione delle versioni plug-in hybrid 4xe nella gamma, il marchio americano ha voluto guardare anche più lontano, immaginando in un VIDEO quelle che potrebbero essere le novità tecnologiche del prossimo decennio. autonoma, elettrica e persino anfibia. Data per scontata la propulsione elettrica, la Jeep sta già pensando al divertimento di domani e alle nuove frontiere della guida in off-road. Qui la fantasia prende il sopravvento, perché per il 2030 i guadi diventeranno un ... Leggi su quattroruote (Di martedì 20 luglio 2021) Laha avuto un ruolo importante nell'EV Day del gruppo Stellantis. Oltre a spegnere 80 candeline e confermare l'espansione delle versioni plug-in hybrid 4xe nella gamma, il marchio americano ha voluto guardare anche più lontano, immaginando in unquelle che potrebbero essere le novità tecnologiche del prossimo decennio., elettrica e persino anfibia. Data per scontata la propulsione elettrica, lasta già pensando al divertimento di domani e alle nuove frontiere dellain off-. Qui la fantasia prende il sopravvento, perché per il 2030 i guadi diventeranno un ...

Advertising

Autoingros : L' auto icona del brand Jeep Wrangler ora è 4xe Plug-In Hybrid, scopri di più - Ruote_in_Pista : Stasera alle 20.00 su Sportitalia, va in onda Ruote in Pista! Jeep Wrangler 4xe e Mercedes Classe C e le News di Au… - infoiteconomia : Jeep Wrangler Rubicon Xtreme Recon: ecco quanto costa - - infoiteconomia : Jeep svela il nuovo Sunrider Flip Top per Wrangler e Gladiator - - infoiteconomia : Jeep Wrangler sperona auto della polizia, detenuto in fuga -