Jamie Lynn Spears rompe il silenzio su Britney: "Andrà solo peggio" (Di martedì 20 luglio 2021) Questo è sicuramente un periodo complicato per Britney Spears e sua sorella Jamie Lynn Spears. La star di Zoey 101 in una serie di storie Instagram ha detto di aver sempre sostenuto la sorella in privato, ma i fan della popstar di Circus non le hanno creduto. A gettare benzina sul fuoco è arrivata la popstar con due post al vetriolo per la sorella minore. L'account 'Jamie Lynn Spears fan' ha pubblicato una presunta conversazione avuta in privato su Instagram con l'attrice. In questo messaggio Jamie Lynn dice di che la ...

