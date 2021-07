Istituti tecnici superiori, via libera della Camera alla riforma: nascono le ITS Academy. Toccafondi: “Risultato storico” [TESTO PDF] (Di martedì 20 luglio 2021) La Camera ha approvato in prima lettura con 409 voti a favore, 7 contrari e 4 astensioni il TESTO unificato delle proposte di legge sulla ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’idea è quella di costituire un canale di formazione biennale post diploma, parallelo a quello universitario, che dovrebbe lavorare in sinergia con le imprese. L'articolo Istituti tecnici superiori, via libera della Camera ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) Laha approvato in prima lettura con 409 voti a favore, 7 contrari e 4 astensioni ilunificato delle proposte di legge sulla ridefinizionemissione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’idea è quella di costituire un canale di formazione biennale post diploma, parallelo a quello universitario, che dovrebbe lavorare in sinergia con le imprese. L'articolo, via...

