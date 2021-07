ISS: "Vaccinati e non, il confronto tra i casi ci dice che il vaccino funziona" (Di martedì 20 luglio 2021) “Se le vaccinazioni nella popolazione raggiungono alti livelli di copertura si verifica l’effetto paradosso per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile tra i Vaccinati rispetto ai non Vaccinati. In questi casi, l’incidenza, però, (intesa come il rapporto tra il numero dei casi e la popolazione), è circa dieci volte più bassa nei Vaccinati rispetto ai non Vaccinati. Questi numeri se letti correttamente, quindi, ribadiscono quanto la vaccinazione sia efficace”. Lo sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità in una nota sullo Speciale Covid-19 dal ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) “Se le vaccinazioni nella popolazione raggiungono alti livelli di copertura si verifica l’effetto paradosso per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni e decessi può essere simile tra irispetto ai non. In questi, l’incidenza, però, (intesa come il rapporto tra il numero deie la popolazione), è circa dieci volte più bassa neirispetto ai non. Questi numeri se letti correttamente, quindi, ribadiscono quanto la vaccinazione sia efficace”. Lo sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità in una nota sullo Speciale Covid-19 dal ...

