Isabella Ricci sbarca su Instagram e si prepara per il ritorno a U&D: Gemma trema (Di martedì 20 luglio 2021) Sarà di certo una delle protagoniste della prossima stagione di Uomini e Donne la bellissima Isabella Ricci. E speriamo proprio che le sia dato il giusto spazio in quello che un tempo è stato il trono over di Uomini e Donne. Isabella con la sua classe e la sua eleganza ha davvero conquistato il pubblico di Canale 5 nell’ultima stagione di Uomini e Donne e da qualche settimana è sbarcata anche sui social con un nuovo profilo Instagram. Nel corso del programma aveva preferito non dedicarsi al mondo virtuale ma adesso, ci mostra anche parte della sua vita! E di certo Gemma Galgani, che ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) Sarà di certo una delle protagoniste della prossima stagione di Uomini e Donne la bellissima. E speriamo proprio che le sia dato il giusto spazio in quello che un tempo è stato il trono over di Uomini e Donne.con la sua classe e la sua eleganza ha davvero conquistato il pubblico di Canale 5 nell’ultima stagione di Uomini e Donne e da qualche settimana èta anche sui social con un nuovo profilo. Nel corso del programma aveva preferito non dedicarsi al mondo virtuale ma adesso, ci mostra anche parte della sua vita! E di certoGalgani, che ha ...

