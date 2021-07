Ipotesi zona gialla all’orizzonte: le ultime news dal Governo (Di martedì 20 luglio 2021) Il Governo vara nuove regole per il futuro, per arginare i rischi della pandemia e evitare un nuovo lockdown. Secondo gli esperti la variante delta sta minacciando l’Italia e l’intero mondo, ecco perché non bisogna abbassare la guardia nonostante la campagna vaccinale stia procedendo. L’obiettivo del Governo, che in queste ultime ore sta lavorando al green pass su due livelli, è quello di tenere tutta l’Italia in zona bianca almeno fino alla metà d’agosto per consentire al settore del turismo soprattutto di riprendersi dopo duri di mesi di stop che hanno messo in ginocchio moltissime attività. Poi, qualora le cose ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) Ilvara nuove regole per il futuro, per arginare i rischi della pandemia e evitare un nuovo lockdown. Secondo gli esperti la variante delta sta minacciando l’Italia e l’intero mondo, ecco perché non bisogna abbassare la guardia nonostante la campagna vaccinale stia procedendo. L’obiettivo del, che in questeore sta lavorando al green pass su due livelli, è quello di tenere tutta l’Italia inbianca almeno fino alla metà d’agosto per consentire al settore del turismo soprattutto di riprendersi dopo duri di mesi di stop che hanno messo in ginocchio moltissime attività. Poi, qualora le cose ...

