Ipotesi per zona bianca, posti letto Covid occupati solo al 15 - 20% (Di martedì 20 luglio 2021) Potrebbero essere del 15% per le terapie intensive e del 20% per i ricoveri nei reparti ordinari, le soglie massime di occupazione dei posti letto ipotizzate per restare in zona bianca. E' emerso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) Potrebbero essere del 15% per le terapie intensive e del 20% per i ricoveri nei reparti ordinari, le soglie massime di occupazione deiipotizzate per restare in. E' emerso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si andrà in zona gialla se l'occupazione delle terapie intensive è superiore al 5% dei posti letto a disposizione.… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - FrancescoLollo1 : Ipotesi Enrico #Letta candidato del #Pd alle suppletive nel collegio di Siena. Per sistemare le loro poltrone si pu… - prestia_fabio : RT @LaVeritaWeb: Spinta per bus e supermercati. Patrizio Bianchi apre all'obbligo di siero a scuola. Ipotesi folle: si va in giallo con int… - antove : @SonOfSardinia @GCiorani @Matteo03339987 @flayawa @HuffPostItalia Gli imprenditori sono minoranza gli operai maggio… -