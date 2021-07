“Ipocriti e disonesti”: dall’Inghilterra nuovo attacco all’Italia (Di martedì 20 luglio 2021) Tornano le polemiche su Euro 2020, in particolar modo su Italia-Inghilterra. Questa volta l’attore Nicholas Farrell a parlare attraverso Libero. È trascorsa oltre una settimana dalla vittoria di Euro 2020 da parte dell’Italia ma l’Inghilterra non accetta ancora né il risultato né le critiche per l’atteggiamento mantenuto. Come ad esempio l’episodio dei giocatori che si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 20 luglio 2021) Tornano le polemiche su Euro 2020, in particolar modo su Italia-Inghilterra. Questa volta l’attore Nicholas Farrell a parlare attraverso Libero. È trascorsa oltre una settimana dalla vittoria di Euro 2020 da parte dell’Italia ma l’Inghilterra non accetta ancora né il risultato né le critiche per l’atteggiamento mantenuto. Come ad esempio l’episodio dei giocatori che si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

3omAleom : #Raggi per entrare in Campidoglio #Roma ci vuole il #greenpass #GreenpassObbligatorio #vaccinatevi #vaccinazioni… - talla53 : @fattoquotidiano Con la riforma cartabia, andranno in galera i poveri cristi, mentre chi ha i soldi per pagarsi un… -