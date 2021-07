Investita davanti al Convitto, muore una donna di 46 anni (Di martedì 20 luglio 2021) MACERATA - Tragedia questa mattina davanti al Convitto di Macerata. Una donna di 46 anni è morta Investita. Da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente visto che nessuna auto è stata ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 20 luglio 2021) MACERATA - Tragedia questa mattinaaldi Macerata. Unadi 46è morta. Da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente visto che nessuna auto è stata ...

