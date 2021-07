Inter, domani l’annuncio del nuovo main sponsor: da Socios più di 20 milioni a stagione (Di martedì 20 luglio 2021) L’Inter si prepara ad annunciare Socios come nuovo main sponsor Ci siamo. L’attesa ormai sta per finire. Secondo quanto riportato dalla versione on-line della Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani l’Inter annuncerà il nome del nuovo main sponsor che prenderà il posto di Pirelli sulle maglie nerazzurre. Sarà dunque la piattaforma Socios.com con l’innovativa tecnologia blockchain a sponsorizzare il club nerazzurro a partire dalla tournée negli USA dove farà il suo esordio sulle ... Leggi su intermagazine (Di martedì 20 luglio 2021) L’si prepara ad annunciarecomeCi siamo. L’attesa ormai sta per finire. Secondo quanto riportato dalla versione on-line della Gazzetta dello Sport, nella giornata dil’annuncerà il nome delche prenderà il posto di Pirelli sulle maglie nerazzurre. Sarà dunque la piattaforma.com con l’innovativa tecnologia blockchain aizzare il club nerazzurro a partire dalla tournée negli USA dove farà il suo esordio sulle ...

