Inter, domani allenamento congiunto con la Pro Vercelli (Di martedì 20 luglio 2021) Prosegue il pre campionato dell’Inter Dopo l’amichevole contro il Lugano e prima della partenza per gli USA dove prenderà parte alla Florida Cup, l’Inter è ferma in questi giorni ad Appiano Gentile dove prosegue il lavoro di allenamento e di preparazione alla lunga stagione 21/22 con la squadra allenata da Simone Inzaghi che dovrà difendere il titolo di Campione d’Italia. domani alla Pinetina arriverà la Pro Vercelli per un allenamento congiunto. “Dopo l’allenamento congiunto della scorsa settimana con il Sarnico e dopo la prima ... Leggi su intermagazine (Di martedì 20 luglio 2021) Prosegue il pre campionato dell’Dopo l’amichevole contro il Lugano e prima della partenza per gli USA dove prenderà parte alla Florida Cup, l’è ferma in questi giorni ad Appiano Gentile dove prosegue il lavoro die di preparazione alla lunga stagione 21/22 con la squadra allenata da Simone Inzaghi che dovrà difendere il titolo di Campione d’Italia.alla Pinetina arriverà la Proper un. “Dopo l’della scorsa settimana con il Sarnico e dopo la prima ...

Advertising

FcInterNewsit : FcIN – Inter, tutto su Nandez: domani il summit. L’agente vuole chiudere subito - Inter : ?? | MATCH @FCLugano1908-Inter, in diretta domani alle 20:30 Scopri dove ?? - SkySport : ULTIM'ORA DOMANI SERA ALLE 20.30 LUGANO-INTER IN DIRETTA SU SKY SPORT UNO E SKY SPORT CALCIO #SkySport #LuganoInter #Inter - francescobonfi_ : RT @marifcinter: #Inter domani ufficializzerà come main sponsor - FRANKLYN_KHA : RT @marifcinter: #Inter domani ufficializzerà come main sponsor -