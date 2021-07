Indiana Jones 5: adolescente arrestato durante le riprese del film a Glasgow (Di martedì 20 luglio 2021) Un adolescente diciassettenne è stato arrestato per aver disturbato le riprese di Indiana Jones 5 a Glasgow durante il pomeriggio di sabato 17 luglio. Un ragazzo di diciassette anni è stato arrestato a Glasgow dopo aver "disturbato" le riprese di Indiana Jones 5, nuovo capitolo del franchise. La polizia ha rivelato che l'adolescente è stato arrestato sabato pomeriggio dopo aver invaso il set della nuova pellicola prodotta da Steven Spielberg. I poliziotti ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021) Undiciassettenne è statoper aver disturbato ledi5 ail pomeriggio di sabato 17 luglio. Un ragazzo di diciassette anni è statodopo aver "disturbato" ledi5, nuovo capitolo del franchise. La polizia ha rivelato che l'è statosabato pomeriggio dopo aver invaso il set della nuova pellicola prodotta da Steven Spielberg. I poliziotti ...

