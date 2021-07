India: 'morti per Covid dai 3 ai 4,7 milioni' (Di martedì 20 luglio 2021) Le vittime Indiane della pandemia potrebbero essere dieci volte più numerose dei dati ufficiali: è l'ipotesi della più ampia ricerca uscita sinora sulle drammatiche conseguenze del virus nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) Le vittimene della pandemia potrebbero essere dieci volte più numerose dei dati ufficiali: è l'ipotesi della più ampia ricerca uscita sinora sulle drammatiche conseguenze del virus nel ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: India: 'morti per Covid dai 3 ai 4,7 milioni': (ANSA) - NEW DELHI, 20 LUG - Le vittime indiane del… - iconanews : India: 'morti per Covid dai 3 ai 4,7 milioni' - blue_flag4 : @StefanoCalda In India per avere i risultati delle elezioni impiegano più di un mese basta questo. Comunque le mort… - StefanoCalda : Lo confesso: sono ignorante. Mi potete spiegare come hanno fatto in India (dove la #VarianteDelta è nata) a far dim… - Pally84 : @manginobrioches @AlexBazzaro @matteosalvinimi Google Brasile : Popolazione 211mln Casi 19mln Morti 543K India : P… -