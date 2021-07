India: 'morti per Covid dai 3 ai 4,7 milioni' (Di martedì 20 luglio 2021) Le vittime Indiane della pandemia potrebbero essere dieci volte più numerose dei dati ufficiali: è l'ipotesi della più ampia ricerca uscita sinora sulle drammatiche conseguenze del virus nel ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 luglio 2021) Le vittimene della pandemia potrebbero essere dieci volte più numerose dei dati ufficiali: è l'ipotesi della più ampia ricerca uscita sinora sulle drammatiche conseguenze del virus nel ...

