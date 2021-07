India, lo studio: “I morti per Covid potrebbero superare di 10 volte il bilancio ufficiale” (Di martedì 20 luglio 2021) In India i morti per Covid-19 potrebbero essere stati 10 volte superiori alle stime ufficiali. Lo sostiene uno studio condotto dal Center for Global Development (Cgd), un’organizzazione con sede negli Stati Uniti, che ha stimato le morti in eccesso nel paese dall’inizio della pandemia in un intervallo da 3,4 a 4,9 milioni, rispetto ai 414.000 decessi dei conteggi ufficiali. La stima smentirebbe quanto affermato dal governo Indiano, che negli scorsi mesi ha sostenuto di aver riportato uno dei più bassi livelli di decessi procapite al mondo, con una ... Leggi su tpi (Di martedì 20 luglio 2021) Inper-19essere stati 10superiori alle stime ufficiali. Lo sostiene unocondotto dal Center for Global Development (Cgd), un’organizzazione con sede negli Stati Uniti, che ha stimato lein eccesso nel paese dall’inizio della pandemia in un intervallo da 3,4 a 4,9 milioni, rispetto ai 414.000 decessi dei conteggi ufficiali. La stima smentirebbe quanto affermato dal governono, che negli scorsi mesi ha sostenuto di aver riportato uno dei più bassi livelli di decessi procapite al mondo, con una ...

