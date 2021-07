In centomila rispondono al questionario sull’azionariato popolare, Cottarelli: “Spero sia il futuro del calcio” (Di martedì 20 luglio 2021) MILANO – “In centomila rispondono al questionario sull’azionariato popolare. Spero sia il futuro del calcio. Per l’Inter e per le altre squadre italiane. Grazie a tutti quelli che hanno risposto!”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 20 luglio 2021) MILANO – “Inalsia ildel. Per l’Inter e per le altre squadre italiane. Grazie a tutti quelli che hanno risposto!”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

