In Aula revoca delibera Stadio Tor di Valle | Eurnova pronta a battaglia | danno emergente da almeno 60 mln

Roma – Eurnova è rimasta "nuovamente basita" dalle parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che "mai come in questo periodo è stata così solerte sul tema Stadio". È quanto si apprende da fonti interne della società proponente del progetto Stadio della Roma a Tor di Valle, nel giorno in cui l'Assemblea capitolina sarà chiamata a votare la delibera per la revoca dell'interesse pubblico. In attesa della decisione dell'Aula, intanto, i legali di Eurnova starebbero già preparando le richieste di risarcimento che saranno indirizzate a Roma Capitale e ai ...

