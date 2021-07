Importante iniziativa di Forza Italia per i vaccini nelle scuole

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 luglio 2021) A volte, per scrivere questa specie di para-editoriale con cui cerchiamo di dare il primo spunto per le chiacchiere a cena, bastano poche righe. Per esempio, oggi c’è Genova, che, disperatamente, vorrebbe un po’ di globalizzazione (sì, usiamo una sola parola senza aggiungere altro) e invece, sempre più, tutto chiuso, strade bloccate, trasporti impantanati. Le tre cose principali Fatto #1 - Interessante la posizione disulla campagna vaccinale e le forme indirette per aumentare la disponibilità a vaccinarsi. Non solo parole, che già sarebbero rilevanti visto che i colleghi di schieramento, Lega e FdI, stanno, invece, cavalcando il rifiuto ...