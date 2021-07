Immissioni in ruolo, 53mila posti coperti dalle attuali graduatorie concorsuali su 111mila autorizzati. La Relazione Tecnica al Decreto Sostegni bis (Di martedì 20 luglio 2021) L'articolo 59 del Decreto Sostegni bis reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l’immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021) L'articolo 59 delbis reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, sucomuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedureper l’immissione indel medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo, 53mila posti coperti dalle attuali graduatorie concorsuali su 111mila autorizzati. La Relazion… - gbcaivano : RT @orizzontescuola: Immissioni in ruolo ed elenchi aggiuntivi I fascia GPS, le info utili. QUESTION TIME [diretta alle 15.00] https://t.co… - scuolainforma : Immissioni in ruolo, distinzione fra posti comuni e sostegno - TecnicaScuola : DIRETTA ore 15:30 – Immissioni in ruolo ed elenchi aggiuntivi Gps I fascia -- - mola_anna : RT @orizzontescuola: Immissioni in ruolo ed elenchi aggiuntivi I fascia GPS, le info utili. QUESTION TIME [diretta alle 15.00] https://t.co… -