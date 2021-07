Advertising

jothespider : però aspetta potrei leggere Hunger games....... oppure il trono di spade...... - tuttoteKit : Il Trono di Spade: in sviluppo due spin-off animati #HBO #HBOMax #HouseOfTheDragon #IlTronoDiSpade #Sequel #Spinoff… - _CarlottaMiller : RT @Agenzia_Italia: Le riprese del sequel di 'Trono di spade' sono state fermate dal covid - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Le riprese del sequel di 'Trono di spade' sono state fermate dal covid - Agenzia_Italia : Le riprese del sequel di 'Trono di spade' sono state fermate dal covid -

Ultime Notizie dalla rete : Trono Spade

Il servizio di streaming della HBO , punta allo sviluppo di nuove serie animate per allargare la "famiglia" deldi. Sarebbero infatti in fase di sviluppo due ulteriori progetti secondo quanto riporta The Hollywood Reporter . Questi si aggiungerebbero a un primo di cui si è parlato a inizio anno da ...AGI - Le riprese di 'House of the Dragon', il primo sequel di 'di', sono state interrotte dopo che un componente della produzione è risultato positivo al covid - 19 durante le riprese nel Regno Unito . Non è l'unica ripresa interrotta dal coronavirus ...La serie prequel de Il trono di spade, House of the Dragon, ha subito uno stop dopo un caso di positività al Covid-19 sul set inglese. Dopo Bridgerton, anche House of the Dragon, il preannunciato preq ...Il franchise de Il Trono di Spade si espande. Annunciati due spin-off animati, mentre HBO rinuncia definitivamente ad una serie prequel.