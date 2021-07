Il terrorismo alle porte di Kabul rovina la festa a Ghani (Di martedì 20 luglio 2021) L’instabilità che caratterizza l’AfGhanistan nelle ultime settimane si avvicina sempre di più alle porte di Kabul e, dopo il ritiro delle truppe degli Stati Uniti dal Paese, i gruppi armati hanno deciso di far sentire alla popolazione la loro forza e quanto sia concreta la minaccia che possano riprendere il controllo della capitale. L’ultima mossa ha il sapore di una vera e propria provocazione nei confronti del governo afghano e del suo presidente, Ashraf Ghani. Durante la preghiera di Eid al-Adha, la festa islamica del Sacrificio di Abramo, considerata la più importante del calendario ... Leggi su formiche (Di martedì 20 luglio 2021) L’instabilità che caratterizza l’Afstan nelle ultime settimane si avvicina sempre di piùdie, dopo il ritiro delle truppe degli Stati Uniti dal Paese, i gruppi armati hanno deciso di far sentire alla popolazione la loro forza e quanto sia concreta la minaccia che possano riprendere il controllo della capitale. L’ultima mossa ha il sapore di una vera e propria provocazione nei confronti del governo afghano e del suo presidente, Ashraf. Durante la preghiera di Eid al-Adha, laislamica del Sacrificio di Abramo, considerata la più importante del calendario ...

