Il tatticismo politico frena le leggi sui diritti civili in Italia (Di martedì 20 luglio 2021) Il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia non sfugge alla tradizione che vede sempre molto accidentata la strada dei diritti in Italia. E, anzi, quella tradizione la incarna piuttosto bene. leggi Leggi su internazionale (Di martedì 20 luglio 2021) Il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia non sfugge alla tradizione che vede sempre molto accidentata la strada deiin. E, anzi, quella tradizione la incarna piuttosto bene.

JacZan : Come il tatticismo politico frena le leggi sui diritti civili in Italia. Il disegno di legge Zan contro l’omotransf… - lettore72 : @BimbiMeb Tatticismo politico, se ti schieri da una parte perdi il consenso dell'altra. Se non ti esprimi non perdi… -