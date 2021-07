IL ROMA – Napoli, Boga se parte Insigne. Spalletti boccia Ounas (Di martedì 20 luglio 2021) CALCIOMERCATO Napoli, ULTIMISSIME NOTIZIE. Il Napoli pensa a Boga se parte Insigne. Secondo il quotidiano Il ROMA, De Laurentiis avrebbe scelto l’esterno franco-ivoriano del Sassuolo per sostituire il capitano del Napoli in caso di cessione: “Lo scenario più realistico, ad oggi, è la permanenza verso la scadenza: come Milik, Hysaj e Maksimovic. In ogni caso, ammesso che Insigne davvero dovesse dire addio, il Napoli non si farà trovare impreparato: a quanto filtra, De Laurentiis non vuole lasciare Spalletti senza un ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 luglio 2021) CALCIOMERCATO, ULTIMISSIME NOTIZIE. Ilpensa ase. Secondo il quotidiano Il, De Laurentiis avrebbe scelto l’esterno franco-ivoriano del Sassuolo per sostituire il capitano delin caso di cessione: “Lo scenario più realistico, ad oggi, è la permanenza verso la scadenza: come Milik, Hysaj e Maksimovic. In ogni caso, ammesso chedavvero dovesse dire addio, ilnon si farà trovare impreparato: a quanto filtra, De Laurentiis non vuole lasciaresenza un ...

trash_italiano : Ma parliamo del fatto che se siete di Milano, Napoli, Roma o Bologna e ne avete bisogno, con Uber avete corsa GRATI… - LiciaRonzulli : Liberiamo #Napoli?? Liberiamo le sue energie, le sue idee, la sua forza, la sua bellezza. Dopo decenni di… - IFTVofficial : Serie A Schedule for 2021/22 ?????? MATCHDAY 1??: Bologna - Salernitana Cagliari - Spezia Empoli - Lazio Inter - Ge…

Ultime Notizie dalla rete : ROMA Napoli Coronavirus, proposta choc di Confindustria: niente vaccino niente lavoro e zero stipendio ROMA. Niente vaccino niente lavoro in azienda. Quindi: niente stipendio. In una lettera firmata ... Unicredit punta sul Mezzogiorno, 100 assunzioni nel nuovo polo hi - tech a Napoli Leonardo Di Paco ...

Giustizia:Cartabia,Italia deve rinascere a partire da Napoli "Quando ho visto i dati di Napoli, mi sono chiesta cosa deve fare il ministero ma anche cosa negli anni, non ora, è successo anche nelle comunicazioni tra Roma e Napoli, perché si arrivasse a una ...

Verstappen, Roma, Napoli e Zidane: le ultimissime Corriere dello Sport.it Il ministro Cartabia a Napoli: «La riforma della Giustizia va fatta» «Status quo non è un'opzione sul tavolo. Dopo quanto ho sentito su numeri delle pendenze, i tempi delle definizioni dei giudizi, i tempi delle trasmissioni degli atti, mi ...

Napoli, Emerson resta sempre nel mirino Col Chelsea i rapporti sono buoni, lo scorso anno Bakayoko è arrivato a fi ne mercato in prestito, per la stessa formula Emerson dovrebbe prima rinnovare (contratto in scadenza nel 2022). Spalletti, c ...

