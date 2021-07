Il ritorno in piazza Alimonda 20 anni dopo (Di martedì 20 luglio 2021) dopo l’assemblea internazionale della mattina organizzata dal comitato «Genova 2001-2021, voi la malattia noi la cura» un corteo, spontaneo, è partito dal piazza Matteotti in direzione piazza Alimonda per raggiungere la manifestazione organizzata dal comitato «piazza Carlo Giuliani». Lentamente, dalle 14, ogni angolo della piazza ha cominciato ad essere occupato. Diverse generazioni di militanti ed attivisti si sono ritrovati per questo ventennale che ieri ha visto, soprattutto, la partecipazione di chi a Genova non poteva esserci, o perché non ancora … Continua L'articolo proviene da il ... Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 luglio 2021)l’assemblea internazionale della mattina organizzata dal comitato «Genova 2001-2021, voi la malattia noi la cura» un corteo, spontaneo, è partito dalMatteotti in direzioneper raggiungere la manifestazione organizzata dal comitato «Carlo Giuliani». Lentamente, dalle 14, ogni angolo dellaha cominciato ad essere occupato. Diverse generazioni di militanti ed attivisti si sono ritrovati per questo ventennale che ieri ha visto, soprattutto, la partecipazione di chi a Genova non poteva esserci, o perché non ancora … Continua L'articolo proviene da il ...

Ultime Notizie dalla rete : ritorno piazza Giron: 'Palermo una realtà mai vista prima. Tutto sul mio ruolo' ... ho saputo da altri che questa era una piazza importante e un'altra dimensione. All'andata a Bisceglie non avevano giocato bene i rosanero, mentre al ritorno la squadra era organizzata bene e ci ...

El Barrio Verde: giovedì 22 gli Yorker live Sabato 24 il ritorno di Cesare Dell'Anna e Girodibanda con una scenografia inedita per un grande show ALEZIO (LE) ...live del 2021! Il parco Don Tonino Bello si trasforma in una grande festa di piazza, ...

Commercianti Piazza Duomo chiedono il ritorno degli spettacoli Agenzia ANSA Fiori e bandiere a Piazza Alimonda_ Genova ricorda i 20 anni dalla morte di Carlo Giuliani E c'è anche uno striscione: 'Il tuo coraggio la nostra forza', si legge sul telo bianco con dipinto il viso del ragazzo. Sul palchetto in piazza è arrivato anche Manu Chao, che ha improvvisato le note ...

G8 Genova, Manu Chao a sorpresa in piazza per Carlo Giuliani: canta Clandestino A vent'anni dal G8 genovese del 2001 , in piazza Alimonda, è tornata a risuonare la canzone simbolo di quei giorni direttamente dalla ...

