Il Regno Unito in difficoltà per la "Pingdemic"

(Di martedì 20 luglio 2021) Mentre i numeri assoluti dei contagi continuano a salire in maniera spedita nel, c’è una seconda pandemia in arrivo: la “”, come viene chiamata da queste parti. Il termine nasce dal verbo “to ping”, che letteralmente vuol dire “tintinnare”, ma che ha preso il significato di essere segnalato dall’app del servizio sanitario nazionale, simile all’ “Immuni” italiana, che ti avvisa se sei stato vicino per un certo tempo (si dice almeno 15 minuti) a una persona risultata positiva. E se sei stato “pinged”, devi isolarti per dieci giorni ed essere sicuro, tramite test, di essere negativo prima di uscire. Questa situazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Di psicologia cognitiva e clinica si occupa Danila De Stefano , napoletana classe 1992, che durante un'esperienza lavorativa nel Regno Unito ha iniziato a domandarsi come poteva fare un expat a ...
Mentre i numeri assoluti dei contagi continuano a salire in maniera spedita nel Regno Unito, c'è una seconda pandemia in arrivo: la "pingdemic", come viene chiamata da queste parti. Il termine nasce d ...