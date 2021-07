Il professor Galli: "Finché il covid circola negli under 40 non ne usciamo" (Di martedì 20 luglio 2021) Il professor Massimo Galli non ha molti dubbi: Finché il coronavirus " circola negli under 40 non ne usciamo ". Il noto esperto, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano - come ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) IlMassimonon ha molti dubbi:il coronavirus "40 non ne". Il noto esperto, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano - come ...

Advertising

CarloG67 : @pesorati @jack48641 @sbonaccini Basta con sta solfa del mainstream ne parlano eminenti scienziati virologi che han… - AntonioPipero : #staseraitalia Professor Galli, non crede che il primo ministro inglese si sia consultato con dei virologi prima di… - Lo_Zio_Frank : @TgLa7 Il professor Galli che dice? - pattygatty65 : @doluccia16 Io invece sono preoccupata , è da un po che non vedo il professor Galli in tv . - pattygatty65 : @barbarab1974 @FabioFZ3 Io sono preoccupata , è da un po che non si vede più il professor Galli in tv . -

Ultime Notizie dalla rete : professor Galli Il professor Galli: "Finché il covid circola negli under 40 non ne usciamo" Il professor Massimo Galli non ha molti dubbi: finché il coronavirus " circola negli under 40 non ne usciamo ". Il noto esperto, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano - come ...

Galli: "Vaccino sperimentale? Non vuol dire niente" Parola del professor Massimiliano Galli , responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano oggi ospite di 'Agorà Estate' su RaiTre. "Da quando ci sono i vaccini le persone muoiono di ...

Galli: "Vaccino sperimentale? Non vuol dire niente" - Video Adnkronos La profezia "nera" di Galli: "Una triste ripassata" Nonostante i vaccini, il professore catastrofista vede ancora nero: "Immunità di gregge? Ho l'orticaria" Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, dopo un ...

Galli: "Vaccino sperimentale? Non vuol dire niente" - Video Cos'è e cosa vuol dire 'vaccino sperimentale' contro il covid? "Non vuol dire assolutamente niente, perché non c'è mai stato nella storia alcun vaccino che sia stato introdotto dopo averlo sperimentat ...

IlMassimonon ha molti dubbi: finché il coronavirus " circola negli under 40 non ne usciamo ". Il noto esperto, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano - come ...Parola delMassimiliano, responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano oggi ospite di 'Agorà Estate' su RaiTre. "Da quando ci sono i vaccini le persone muoiono di ...Nonostante i vaccini, il professore catastrofista vede ancora nero: "Immunità di gregge? Ho l'orticaria" Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, dopo un ...Cos'è e cosa vuol dire 'vaccino sperimentale' contro il covid? "Non vuol dire assolutamente niente, perché non c'è mai stato nella storia alcun vaccino che sia stato introdotto dopo averlo sperimentat ...