Il principe Harry scrive la sua biografia sulla Megxit: l’accordo da 20 milioni di dollari (Di martedì 20 luglio 2021) Il principe Harry ha scritto una biografia incentrata sulla Megxit. Si tratta di un lavoro a cui il secondogenito del principe Carlo si è dedicato segretamente per quasi un anno. La notizia, però, è stata resa nota soltanto ora che il libro è stato venduto alla Penguin Random House. Pronto per la pubblicazione, però, non sarebbe stato approvato dalla Casa Reale, avvisata solo a cose fatte. Intanto fa discutere l’enorme cifra ricevuta come anticipo e la figura del ghostwriter che potrebbe essere molto noto. La biografia del principe Harry ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 luglio 2021) Ilha scritto unaincentrata. Si tratta di un lavoro a cui il secondogenito delCarlo si è dedicato segretamente per quasi un anno. La notizia, però, è stata resa nota soltanto ora che il libro è stato venduto alla Penguin Random House. Pronto per la pubblicazione, però, non sarebbe stato approvato dalla Casa Reale, avvisata solo a cose fatte. Intanto fa discutere l’enorme cifra ricevuta come anticipo e la figura del ghostwriter che potrebbe essere molto noto. Ladel...

Advertising

TheItalianTimes : ?? IL LIBRO ESPLOSIVO Il principe #Harry sta per sganciare un altro siluro su #BuckinghamPalace: il suo #libro segre… - dolcementecaty : RT @mtvitalia: Il principe Harry racconterà la sua vita senza filtri nella biografia che sta scrivendo ?? - barinewstv : Il principe Harry scrive la sua autobiografia - Angye191 : RT @Ilamaiunagioia: Non come principe ma come uomo...l'uomo Prince Harry The Duke of Sussex?? - tempoweb : Il libro del principe Harry che fa tremare i reali inglesi #uk #meghan #iltempoquotidiano -