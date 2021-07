Il principe Harry pubblica le sue memorie e la Corona trema Ma cosa c’entra George Clooney?

(Di martedì 20 luglio 2021) La notizia è arrivata a cose fatte. Nel senso che il libro è già pronto. Scritto, rivisto, in procinto di essere stampato e finire nelle librerie l’anno prossimo. Quando vuole ilè capace di tenere un segreto. E così solo adesso veniamo a sapere che da un anno sta scrivendo la sua autobiografia. Un volume diin cui promette di raccontare tutti i retroscena della sua vita. E la, questa volta, ha davvero paura. Ma in tutto questo,? Ilha scritto un ...

Leggi anche >>>: basta nascondersi, ilè pronto a dire la verità Libero De Rienzo: il legale dice 'basta', la morte non è un romanzo noirQuesta l'ultima clamorosa novità del, che da un anno starebbe già lavorando con J. R. Moehringer alla sua autobiografia. La bozza verrà consegnata in autunno alla casa editrice Penguin ...L’annuncio del libro, la biografia scritta dal principe Harry fa tremare di nuovo i reali d’Inghilterra ma forse il figlio di Carlo e Diana ha intenzione di sistemare un po’ le cose. L’annuncio è sull ...LONDRA - Non tutti posso permettersi di scrivere un libro di memorie a soli 36 anni. Ma se sei un principe, per giunta ribelle, e appartieni alla famiglia reale più famosa al mon ...