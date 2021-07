Il Napoli sta pensando a un clamoroso ritorno in società: nasce l'ipotesi (Di martedì 20 luglio 2021) È stato lo storico vice-allenatore di Walter Mazzarri, a Napoli lo conoscono già ma, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Niccolò Frustalupi potrebbe tornare alle pendici del Vesuvio e in una veste nuova. Infatti, come afferma il quotidiano, il Napoli starebbe pensando di affidargli l'incarico di allenatore della rosa Primavera, che poche settimane fa è stata nuovamente promossa nella massima categoria, la Primavera 1, sotto la guida di mister Emmanuel Cascione. Adesso, potrebbe comunque prospettarsi un nuovo cambio sulla panchina degli azzurrini e, in lista per arrivare (anzi, per tornare), c'è anche Frustalupi. Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 luglio 2021) È stato lo storico vice-allenatore di Walter Mazzarri, alo conoscono già ma, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Niccolò Frustalupi potrebbe tornare alle pendici del Vesuvio e in una veste nuova. Infatti, come afferma il quotidiano, ilstarebbedi affidargli l'incarico di allenatore della rosa Primavera, che poche settimane fa è stata nuovamente promossa nella massima categoria, la Primavera 1, sotto la guida di mister Emmanuel Cascione. Adesso, potrebbe comunque prospettarsi un nuovo cambio sulla panchina degli azzurrini e, in lista per arrivare (anzi, per tornare), c'è anche Frustalupi.

