Il ministro Cartabia a Napoli: La giustizia ripartirà da qui. La riforma va fatta, indietro non si torna (Di martedì 20 luglio 2021) “Sapevo che venendo qui a Napoli non sarei venuta solo in una città paradisiaca o per incontrare dei grandi giuristi, una scuola di giuristi così significativa che anche molti dei miei più stretti collaboratori vengono da qui. Sono venuta perché sapevo che sarei andata a incontrare la realtà più complessa e più difficile, quella con maggiori problemi”. Lo ha detto il ministro della giustizia Marta Cartabia, che a Napoli ha incontrato i vertici degli uffici giudiziari dei distretti della Corte d’appello partenopea. “Se l’Italia non rinasce da qui, se la giustizia non riparte da qui, non ce ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) “Sapevo che venendo qui anon sarei venuta solo in una città paradisiaca o per incontrare dei grandi giuristi, una scuola di giuristi così significativa che anche molti dei miei più stretti collaboratori vengono da qui. Sono venuta perché sapevo che sarei andata a incontrare la realtà più complessa e più difficile, quella con maggiori problemi”. Lo ha detto ildellaMarta, che aha incontrato i vertici degli uffici giudiziari dei distretti della Corte d’appello partenopea. “Se l’Italia non rinasce da qui, se lanon riparte da qui, non ce ...

