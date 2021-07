Il leghista Borghi ha accostato omosessuali e seiropositivi

(Di martedì 20 luglio 2021) AGI - Mentre in Parlamento si consuma la battaglia sulla legge contro l'omotransfobia, le lancette sembrano tornare indietro di quarantanni, quando l'Aids era considerata una peste e glidegli untori. Tutto a causa del tweet con cui il deputatoClaudiose la prende con i giornalisti colpevoli, a suo dire, di contattarlo per chiedergli se si è vaccinato oppure no. A innescare la polemica non è, tuttavia, il 'vaffa' che l'esponente del Carroccio riserva ai cronisti, quanto il parallelo fra infezione da Hiv e Lgbt che propone alla fine del commento, provocando un corto circuito fra vaccino, green pass e, appunto, ...

Tutto a causa del tweet con cui il deputatoClaudiose la prende con i giornalisti colpevoli, a suo dire, di contattarlo per chiedergli se si è vaccinato oppure no. A innescare la ...Il dibattito sull'omotransfobia si incrocia con quello sui vaccini attraverso il profilo Twitter del deputatoClaudio, con il segretario del Pd Enrico Letta che si somma alla valanga ...(Adnkronos) - E' bufera sul senatore della Lega Claudio Borghi per un tweet in cui, per rispondere a chi gli domanda se abbia fatto il vaccino contro ...Claudio Borghi (Lega), su Twitter ... che ha risposto direttamente al leghista sulla piattaforma dei cinguettii: “Coloro con i quali noi dovremmo negoziare e condividere norme contro la ...