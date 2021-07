Il green pass obbligatorio non piace a tutti. E Draghi sceglie un compromesso (Di martedì 20 luglio 2021) Il green pass all’italiana non sarà come quello francese. Sarà più tenue e prevederà subito l’obbligo di una sola dose di vaccino per entrare al ristorante al chiuso. A settembre poi, anche per dare tempo ai non vaccinati di immunizzarsi, diventerà più duro e l’obbligo diventerà di due dosi per i trasporti e per entrare nei luoghi affollati, quindi concerti, stadi, eventi, palestre ma anche treni, aerei e navi e nelle aree in cui il virus circoli in modo significativo. Leggi anche › green pass, è pressing sull’uso alla francese. L’Italia ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 luglio 2021) Ilall’italiana non sarà come quello francese. Sarà più tenue e prevederà subito l’obbligo di una sola dose di vaccino per entrare al ristorante al chiuso. A settembre poi, anche per dare tempo ai non vaccinati di immunizzarsi, diventerà più duro e l’obbligo diventerà di due dosi per i trasporti e per entrare nei luoghi affollati, quindi concerti, stadi, eventi, palestre ma anche treni, aerei e navi e nelle aree in cui il virus circoli in modo significativo. Leggi anche ›, è pressing sull’uso alla francese. L’Italia ...

