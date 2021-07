Il Green Pass in Italia: bar, ristoranti, stadi, treni, aerei. Le regole (Di martedì 20 luglio 2021) Ancora pochi giorni ed il Governo approverà il decreto che introdurrà anche in Italia l'obbligo del Green Pass per poter accedere ad alcuni tipi di locali, come bar e ristoranti (al chiuso) o per poter salire su alcuni mezzi di trasporto pubblici (treni ed aerei su tutti). Un decreto molto atteso che segue quanto già introdotto da Emmanuel Macron in Francia non senza polemiche alcuni giorni fa. Polemiche che hanno diviso anche l'ampia maggioranza di Governo con la Lega piuttosto contraria ed il Pd favorevole ad un uso massiccio ed ampio. Il decreto conterrà anche i nuovi parametri per ... Leggi su panorama (Di martedì 20 luglio 2021) Ancora pochi giorni ed il Governo approverà il decreto che introdurrà anche inl'obbligo delper poter accedere ad alcuni tipi di locali, come bar e(al chiuso) o per poter salire su alcuni mezzi di trasporto pubblici (edsu tutti). Un decreto molto atteso che segue quanto già introdotto da Emmanuel Macron in Francia non senza polemiche alcuni giorni fa. Polemiche che hanno diviso anche l'ampia maggioranza di Governo con la Lega piuttosto contraria ed il Pd favorevole ad un uso massiccio ed ampio. Il decreto conterrà anche i nuovi parametri per ...

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - borghi_claudio : COVID: IL LEGHISTA BORGHI, “BASTA BUGIE SU EMERGENZA, ECCO DECALOGO ANTI-DELIRIO. NO GREEN PASS” - avvaronica : RT @Smartitina: Non hanno ancora capito che se i vaccini Covid fossero sicuri quanto gli altri, avrebbero introdotto un obbligo ESPLICITO,… - EnzoDandy : @angelo_forgione Quindi il green pass per entrare allo stadio per la sicurezza , ma poi permettiamo che ci siano “A… -