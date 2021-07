Il green pass come i tatuaggi dei prigionieri nei lager: il delirio del consigliere regionale in Sicilia (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo Sergio Tancredi, parlamentare Siciliano eletto in quota cinque stelle e ora appartenente al gruppo Attiva Sicilia, il green pass è come i tatuaggi dei prigionieri nei lager. Non una scelta infelice, che non renderebbe rispetto alla memoria offesa. Ma una scelta pericolosa, in un momento in cui si discute di vaccinazione e di tracciamento. In questi giorni il tema del certificato verde è al centro del dibattito pubblico, e la trattativa interna alla maggioranza è tutt’altro che scontata. E’ bastato che si parlasse di orientare la popolazione a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) Secondo Sergio Tancredi, parlamentareno eletto in quota cinque stelle e ora appartenente al gruppo Attiva, ildeinei. Non una scelta infelice, che non renderebbe rispetto alla memoria offesa. Ma una scelta pericolosa, in un momento in cui si discute di vaccinazione e di tracciamento. In questi giorni il tema del certificato verde è al centro del dibattito pubblico, e la trattativa interna alla maggioranza è tutt’altro che scontata. E’ bastato che si parlasse di orientare la popolazione a ...

