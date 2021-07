Il danno del mancato debug social sulla news del “60% dei ricoverati vaccinati in UK” (Di martedì 20 luglio 2021) Tutto è nato da una (grave) gaffe da parte di uno dei consiglieri di spicco di Boris Johnson per quel che riguarda la scienza e, di conseguenza, la situazione epidemiologica e sanitaria in Gran Bretagna. Poi, a rendere ancora più paradossale questa vicenda, ci sono alcuni “impedimenti digitali” che su un social come Twitter non sono stati ancora risolti (e neanche affrontati): parliamo del debug. Perché sono questi i due fattori che hanno dato vita, dal pomeriggio di lunedì 19 luglio 2021, al proliferare incontrollato di una fake news partita da una fonte che, all’apparenza, dovrebbe essere affidabile sui vaccinati ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 luglio 2021) Tutto è nato da una (grave) gaffe da parte di uno dei consiglieri di spicco di Boris Johnson per quel che riguarda la scienza e, di conseguenza, la situazione epidemiologica e sanitaria in Gran Bretagna. Poi, a rendere ancora più paradossale questa vicenda, ci sono alcuni “impedimenti digitali” che su uncome Twitter non sono stati ancora risolti (e neanche affrontati): parliamo del. Perché sono questi i due fattori che hanno dato vita, dal pomeriggio di lunedì 19 luglio 2021, al proliferare incontrollato di una fakepartita da una fonte che, all’apparenza, dovrebbe essere affidabile sui...

