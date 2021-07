Il Covid riprende a correre: in Sicilia 552 nuovi casi, a Catania sono 91 (Di martedì 20 luglio 2021) Da un lato l'obbligo di sottoporsi al tampone per chi torna in Sicilia da un lungo elenco di Paesi esteri e dall'altro l'istituzione di nuove zone rosse per limitare i contagi. La Regione Siciliana ... Leggi su cataniatoday (Di martedì 20 luglio 2021) Da un lato l'obbligo di sottoporsi al tampone per chi torna inda un lungo elenco di Paesi esteri e dall'altro l'istituzione di nuove zone rosse per limitare i contagi. La Regionena ...

