Il Consiglio dei ministri deciderà su obbligo vaccino a insegnanti (Di martedì 20 luglio 2021) “Ci troveremo questa settimana col Consiglio dei ministri e la decisione sull’obbligo vaccinale o meno per gli insegnanti andrà presa dall’intero collegio”. Lo ha detto il ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi, all’inaugurazione di Lef a San Vito al Tagliamento. “Stiamo lavorando – ha aggiunto Bianchi -, abbiamo più di un miliardo già investito per la sicurezza: per le persone e per i trasporti, quindi siamo pronti. In merito alle mascherine, il CTS ci ha detto che dovranno restare in atto tutte le precauzioni sanitarie possibili. Per il resto, il Governo si riunirà per tutte le altre misure”.Per ... Leggi su udine20 (Di martedì 20 luglio 2021) “Ci troveremo questa settimana coldeie la decisione sull’vaccinale o meno per gliandrà presa dall’intero collegio”. Lo ha detto il ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi, all’inaugurazione di Lef a San Vito al Tagliamento. “Stiamo lavorando – ha aggiunto Bianchi -, abbiamo più di un miliardo già investito per la sicurezza: per le persone e per i trasporti, quindi siamo pronti. In merito alle mascherine, il CTS ci ha detto che dovranno restare in atto tutte le precauzioni sanitarie possibili. Per il resto, il Governo si riunirà per tutte le altre misure”.Per ...

Advertising

LegaSalvini : DANIELE #CAPEZZONE MAGISTRALE SUL NUOVO STATUTO DEL M5S “Il nuovo statuto del M5S sembra improntato al modello ira… - CottarelliCPI : Il Corriere di oggi racconta che all'ultimo consiglio dei ministri Draghi si è rifiutato di fissare il periodo in c… - dariofrance : A #Venezia dal 1 agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca. Approva… - Giusepp66890796 : RT @Virus1979C: Stato di emergenza fino a dicembre, green pass e nuovi parametri: Consiglio dei ministri verso lo slittamento, tutti i nodi… - freddieshowon : RT @chiptizenerased: per chi come me non l’ha vissuto perché era troppo piccolo o non era ancora nato e vuole disfarsi dei racconti distort… -