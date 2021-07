Il comune di Milano assegnerà borse di studio per orfani di crimini domestici (ma non solo) (Di martedì 20 luglio 2021) Dove la vita toglie, qualcuno deve aggiungere: è per questo che l'Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Marino ha promosso un bando del Ministero degli Interni per l'assegnazione di borse ... Leggi su globalist (Di martedì 20 luglio 2021) Dove la vita toglie, qualcuno deve aggiungere: è per questo che l'Assessorato alle Politiche Sociali deldi Marino ha promosso un bando del Ministero degli Interni per l'assegnazione di...

ComuneMI : #BikeSharing capillare, interventi per moderazione #traffico e velocità, #ciclabilità leggera, #urbanismo tattico:… - amodio_enzo : @fabiospes1 @borrillo62 @virginiaraggi @fanpage Per chi ha letto l'articolo: nel comune di Milano non ci sono disca… - fabriziogaias : Io immagino le riunioni creative in Comune a Milano. 'Chi possiamo coinvolgere per questa campagna?' 'Mmm...Cracco?' 'Geniale, Cracco!' - globalistIT : - TuttoSuMilano : RT @ComuneMI: #BikeSharing capillare, interventi per moderazione #traffico e velocità, #ciclabilità leggera, #urbanismo tattico: #Milano ha… -